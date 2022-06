Uccisa a 11 mesi con l’acido da una maestra dell’asilo, il dramma a Lione: la bimba era figlia di un italiano (Di domenica 26 giugno 2022) Un’educatrice di un asilo a Lione ha ucciso una bimba di 11 anni facendole bere acido muriatico perché stanca di sentirla piangere. La bambina era figlia di un ingegnere italiano, che si era trasferito a Torre Boldone dalla Bergamasca per lavoro. La vicenda avvenuta lo scorso mercoledì è stata rivelata da Prima Bergamo, poi ripresa dalla stampa francese. In un primo momento gli inquirenti di Lione avevano ipotizzato che la bambina avesse ingerito accidentalmente l’acido. Ma dopo l’interrogatorio seguito dall’arresto, l’educatrice 27enne ha ammesso di aver versato il disgorgante per lavandini in gola alla bambina, morta dopo la corsa in ospedale. Secondo l’avvocato della donna, che si trova in carcere con l’accusa di omicidio volontario, la sua assistita non avrebbe avuto intenzione di ... Leggi su open.online (Di domenica 26 giugno 2022) Un’educatrice di un asilo aha ucciso unadi 11 anni facendole bere acido muriatico perché stanca di sentirla piangere. La bambina eradi un ingegnere, che si era trasferito a Torre Boldone dalla Bergamasca per lavoro. La vicenda avvenuta lo scorso mercoledì è stata rivelata da Prima Bergamo, poi ripresa dalla stampa francese. In un primo momento gli inquirenti diavevano ipotizzato che la bambina avesse ingerito accidentalmente. Ma dopo l’interrogatorio seguito dall’arresto, l’educatrice 27enne ha ammesso di aver versato il disgorgante per lavandini in gola alla bambina, morta dopo la corsa in ospedale. Secondo l’avvocato della donna, che si trova in carcere con l’accusa di omicidio volontario, la sua assistita non avrebbe avuto intenzione di ...

Pubblicità

Corriere : Lione, bambina di 11 mesi uccisa con l’acido all’asilo nido dalla maestra. Il padre è italiano - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Ennesimo femminicidio: uccisa con un martello davanti al figlio di 5 mesi - angiuoniluigi : RT @repubblica: Lione, bambina di 11 mesi uccisa con l'acido da una maestra dell'asilo. Il padre di Torre Boldone, in Francia per lavoro ht… - infoitinterno : Lione, bimba di 11 mesi uccisa con l'acido all'asilo dalla maestra: non voleva sentirla piangere. Il papà è it - infoitinterno : Lisa, 11 mesi, figlia di un ingegnere di Torre Boldone, uccisa in un asilo nido di Lione -