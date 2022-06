Tutti d’accordo sul taglio al cuneo fiscale ma nessuno parla di come compensare il mancato gettito. Altre tasse o meno spese? (Di domenica 26 giugno 2022) Il taglio al cuneo fiscale è stato uno dei tempi portanti del dibattito che si è svolto ieri e l’altro ieri a Rapallo, nell’ambito del consueto convegno dei giovani imprenditori di Confindustria (dove giovane è da intendersi fino a 40 anni). Altre hit della giornata gli attacchi al reddito di cittadinanza e al salario minimo. Sul palco si sono alternati Enrico Letta, Matteo Salvini, Matteo Renzi. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è intervenuto ma in video collegamento. “La legge di bilancio di autunno deve essere finalizzata a combattere l’inflazione e bisogna fare un grande patto all’interno della maggioranza che abbia l’obiettivo di combattere l’inflazione e che venga costruita attorno a una grande riduzione delle tasse sul lavoro”, esordisce il segretario del Pd Letta. “Serve un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Ilalè stato uno dei tempi portanti del dibattito che si è svolto ieri e l’altro ieri a Rapallo, nell’ambito del consueto convegno dei giovani imprenditori di Confindustria (dove giovane è da intendersi fino a 40 anni).hit della giornata gli attacchi al reddito di cittadinanza e al salario minimo. Sul palco si sono alternati Enrico Letta, Matteo Salvini, Matteo Renzi. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è intervenuto ma in video collegamento. “La legge di bilancio di autunno deve essere finalizzata a combattere l’inflazione e bisogna fare un grande patto all’interno della maggioranza che abbia l’obiettivo di combattere l’inflazione e che venga costruita attorno a una grande riduzione dellesul lavoro”, esordisce il segretario del Pd Letta. “Serve un ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'ambasciatore russo a Roma, Razov: 'Non tutti in Italia sono d'accordo sull'invio di armi a Kiev' #ANSA - sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #26giugno. #Cuneo fiscale, tutti d’accordo sul taglio.… - marattin : È tutto vero, non è stato un incubo. Abbiamo lasciato campo libero a barbari che considerano normale (e da assecond… - ich3anel : RT @unpoironico: siamo tutti d'accordo sul fatto che stare a casa da soli sia la cosa migliore del mondo???? - evansxlali : RT @unpoironico: siamo tutti d'accordo sul fatto che stare a casa da soli sia la cosa migliore del mondo???? -