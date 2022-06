Tuffi, Mondiali Budapest 2022: Cina oro nel sincro 3m, Tocci-Marsaglia sesti (Di domenica 26 giugno 2022) L’Italia chiude al sesto posto la finale del sincro maschile dal trampolino 3 metri dei Tuffi ai Mondiali di Budapest 2022. Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia iniziano bene con gli obbligatori (49.80, 47.40) e a metà gara si trovano in quarta posizione dopo un bel triplo e mezzo avanti carpiato (71.61 punti). Gli azzurri poi rimangono sopra i 10 punti con i due Tuffi successivi (70.38 nel doppio e mezzo avanti carpiato, 72.96 punti nel quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato da 3.8 di coefficiente di difficoltà). Nell’ultima rotazione però sbagliano l’ingresso e ottengono solo 60.18 punti nel triplo e mezzo ritornato raggruppato, scendendo dal quarto al sesto posto. La medaglia d’oro va alla “solita” Cina con Cao ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) L’Italia chiude al sesto posto la finale delmaschile dal trampolino 3 metri deiaidi. Giovannie Lorenzoiniziano bene con gli obbligatori (49.80, 47.40) e a metà gara si trovano in quarta posizione dopo un bel triplo e mezzo avanti carpiato (71.61 punti). Gli azzurri poi rimangono sopra i 10 punti con i duesuccessivi (70.38 nel doppio e mezzo avanti carpiato, 72.96 punti nel quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato da 3.8 di coefficiente di difficoltà). Nell’ultima rotazione però sbagliano l’ingresso e ottengono solo 60.18 punti nel triplo e mezzo ritornato raggruppato, scendendo dal quarto al sesto posto. La medaglia d’oro va alla “solita”con Cao ...

