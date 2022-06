Tuffi, Mondiali 2022 oggi: orari domenica 26 giugno, calendario gare, programma, tv, italiani in gara (Di domenica 26 giugno 2022) oggi, domenica 26 giugno, prima giornata dei Mondiali 2022 di Tuffi a Budapest (Ungheria). Le evoluzioni degli atleti inizieranno a regalare emozioni con un programma che prevede nella sessione mattutina i preliminari del sincro dal trampolino tre metri e della piattaforma per le donne. LA DIRETTA LIVE DEI Mondiali DI Tuffi DALLE 9.00, DALLE 12.00, DALLE 16.00 E DALLE 18.30 Nel pomeriggio assisteremo alla Finale del sincro e alle semifinali dai 10 metri. L’Italia punterà le proprie fiches su Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia per centrare la qualificazione all’atto conclusivo nei Tuffi sincronizzati, mentre Sarah Jodoin di Maria e Maia Biginelli dalla piattaforma vorranno rientrare tra le migliori per le ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022)26, prima giornata deidia Budapest (Ungheria). Le evoluzioni degli atleti inizieranno a regalare emozioni con unche prevede nella sessione mattutina i preliminari del sincro dal trampolino tre metri e della piattaforma per le donne. LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 9.00, DALLE 12.00, DALLE 16.00 E DALLE 18.30 Nel pomeriggio assisteremo alla Finale del sincro e alle semifinali dai 10 metri. L’Italia punterà le proprie fiches su Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia per centrare la qualificazione all’atto conclusivo neisincronizzati, mentre Sarah Jodoin di Maria e Maia Biginelli dalla piattaforma vorranno rientrare tra le migliori per le ...

Pubblicità

matte051 : @FlaviaGufetta Ceccon ahimè ha perso il bronzo, hanno riammesso quello che avevano squalificato. E piccola precisaz… - Nicola89144151 : Mondiali #Tuffi (Finali): 26/06 16:00 Trampolino Sincro 3 Mt M 27/06 19:00 Piattaforma 10 Mt F 28/06 16:00 Trampol… - MessiPaola : RT @jedizambetta: Io me li ricordi gli anni in cui ai mondiali di nuoto vincevamo pochissime medaglie. Mancano ancora i tuffi quindi probab… - jedizambetta : Io me li ricordi gli anni in cui ai mondiali di nuoto vincevamo pochissime medaglie. Mancano ancora i tuffi quindi… - gentalynbeta : comunque domani iniziano i mondiali dei tuffi!! -