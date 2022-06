TS – Djuric saluta la Salernitana: “Decisione inevitabile” (Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-25 22:38:39 Arrivano conferme da Tuttosport: SALERNO – Tramite i propri canali social, l’attaccante della Salernitana Milan Djuric ha salutato il pubblico granata: “La mia priorità è stata sempre quella di continuare a Salerno come dimostrato in campo fino all’ultimo secondo che ho indossato la maglia granata”. ho letto tante notizie false in queste settimane – prosegue l’attaccante – tra cui che io prendessi tempo per decidere ma invece molto semplicemente le cose si fanno in due e quando le visioni del presente e del futuro sono differenti è inevitabile trovare un altra soluzione. Ringrazio la precedente proprietà che ha creduto in me in un momento difficile della mia carriera e mi ha permesso di esprimermi, di raggiungere insieme alla nuova proprietà traguardi inimmaginabili che rimarranno per sempre ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-25 22:38:39 Arrivano conferme da Tuttosport: SALERNO – Tramite i propri canali social, l’attaccante dellaMilanhato il pubblico granata: “La mia priorità è stata sempre quella di continuare a Salerno come dimostrato in campo fino all’ultimo secondo che ho indossato la maglia granata”. ho letto tante notizie false in queste settimane – prosegue l’attaccante – tra cui che io prendessi tempo per decidere ma invece molto semplicemente le cose si fanno in due e quando le visioni del presente e del futuro sono differenti ètrovare un altra soluzione. Ringrazio la precedente proprietà che ha creduto in me in un momento difficile della mia carriera e mi ha permesso di esprimermi, di raggiungere insieme alla nuova proprietà traguardi inimmaginabili che rimarranno per sempre ...

salernonotizie : Djuric saluta la #Salernitana: “Addio inevitabile. Un onore aver indossato la m - Lodamarco1 : RT @calciomercatoit: ??#Salernitana, ??#Djuric saluta il club granata: “Ringrazio la precedente proprietà che ha creduto in me in un momento… - calciomercatoit : ??#Salernitana, ??#Djuric saluta il club granata: “Ringrazio la precedente proprietà che ha creduto in me in un mome… - spaziocalcio : #Salernitana, il saluto di Milan #Djuric: non resta in granata #calciomercato - serieAnews_com : #Calciomercato - #Djuric saluta i tifosi della #Salernitana, lo attende la #Fiorentina -