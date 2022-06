Triathlon, Campionati Italiani 2022: Michele Sarzilla ed Asia Mercatelli centrano il titolo nella distanza olimpica (Di domenica 26 giugno 2022) A Barberino di Mugello si sono disputati i Campionati Italiani 2022 di Triathlon su distanza olimpica: Michele Sarzilla ha centrato il titolo Assoluto giungendo da solo al traguardo, davanti a Sergiy Polikarpenko, secondo, ed a Samuele Angelini, terzo Assoluto, ma primo nella categoria Under 23. nella prova femminile, invece, podio Under 23 ed Assoluto coincidono, in quanto sono tre giovani a monopolizzare le prime tre posizioni: Asia Mercatelli è la campionessa italiana, avendo staccato nelle ultime fasi di gara Chiara Lobba ed essendo giunta da sola all’arrivo. Terza piazza per Nicoletta Santonocito. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) A Barberino di Mugello si sono disputati idisuha centrato ilAssoluto giungendo da solo al traguardo, davanti a Sergiy Polikarpenko, secondo, ed a Samuele Angelini, terzo Assoluto, ma primocategoria Under 23.prova femminile, invece, podio Under 23 ed Assoluto coincidono, in quanto sono tre giovani a monopolizzare le prime tre posizioni:è la campionessa italiana, avendo staccato nelle ultime fasi di gara Chiara Lobba ed essendo giunta da sola all’arrivo. Terza piazza per Nicoletta Santonocito. Foto: LaPresse

