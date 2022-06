Pubblicità

Colpito da unimprovviso mentre si trovava in casa, così è morto Alberto Ingargiola : a trovarlo esanime è ...era titolare del negozio 'Coffee and cigarettes' di via Terraglio a. A ...Alberto Ingargiola era conosciutissimo ae in particolare nel quartiere di Santa Bona in cui viveva: nel corso degli anni aveva dato vita a diverse attività di ristorazione. Diplomato al ... Treviso, malore in casa: la moglie lo trova agonizzante, Alberto muore poco dopo Colpito da un malore improvviso mentre si trovava in casa, così è morto Alberto Ingargiola: a trovarlo esanime è stata la moglie che ha subito lanciato l'allarme al ...TREVISO - Malore improvviso in casa: la moglie lo ha trovato esanime e ha lanciato l’allarme. Nonostante l’arrivo immediato di medico e infermieri del 118, per Alberto Ingargiola, 58 anni, non c’è ...