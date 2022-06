Tre dipendenti su quattro sono donne: Premio Nazionale Leads all’Asst Papa Giovanni XXIII (Di domenica 26 giugno 2022) Bergamo. Uno dei punti di forza che ha permesso alla Asst Papa Giovanni XXIII di fare fronte all’emergenza Covid-19 con estrema flessibilità operativa è stata la presenza di una componente femminile numerosa e articolata, sia nell’Unità di Crisi anti Covid che nella leadership diffusa. Un fattore positivo che ha agevolato la rimodulazione dei servizi esistenti e l’attivazione di servizi aggiuntivi, rivolti anche a bisogni di genere. Questa la sintesi del progetto “Stare ‘un’ora avanti al virus’: le donne del Papa Giovanni nell’emergenza pandemica tra flessibilità ed integrazione” che la Direzione del Papa Giovanni ha presentato alla prima edizione del Premio Leads – donne Leader in Sanità e che è valso ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 giugno 2022) Bergamo. Uno dei punti di forza che ha permesso alla Asstdi fare fronte all’emergenza Covid-19 con estrema flessibilità operativa è stata la presenza di una componente femminile numerosa e articolata, sia nell’Unità di Crisi anti Covid che nella leadership diffusa. Un fattore positivo che ha agevolato la rimodulazione dei servizi esistenti e l’attivazione di servizi aggiuntivi, rivolti anche a bisogni di genere. Questa la sintesi del progetto “Stare ‘un’ora avanti al virus’: ledelnell’emergenza pandemica tra flessibilità ed integrazione” che la Direzione delha presentato alla prima edizione delLeader in Sanità e che è valso ...

