(Di domenica 26 giugno 2022) Unche aveva partecipato aldeiè stato. Si tratterebbe di un medico di 47, impegnato ieri in unapodistica ad Eboli...

Pubblicità

SalernoSport24 : ??? L'uomo è stato ritrovato dai soccorritori dopo una notte di ricerche. La notizia su SalernoSport24 - mattinodinapoli : Trail dei Monti Ebolitani, trovato morto l'atleta di 47 anni disperso da ieri sera - SoniaLaVera : RT @ilmessaggeroit: Trail Monti Ebolitani, trovato #morto il #podista scomparso durante la gara: è un uomo di 47 anni - ilmessaggeroit : Trail Monti Ebolitani, trovato #morto il #podista scomparso durante la gara: è un uomo di 47 anni - ottopagine : Ritrovato morto il podista disperso al Trail dei Monti Ebolitani #Eboli -

12.12 Salerno,trovato morto podista scomparso E' stato trovato morto il podista di 47 anni di cui si erano perse le tracce nell'ultima fase deldeiEbolitani, in un'area impervia del Salernitano nei dintorni di Eboli. Le squadre di soccorso lo avevano cercato per tutta la notte. Il corpo senza vita è stato individuato dai ...G., 47enne di Salerno , sono scattate ieri sera quando l'uomo, uno dei partecipanti alladeiEbolitani , manifestazione podistica, aveva fatto perdere le sue tracce mentre percorreva l'...L'uomo, F.G., aveva fatto perdere le sue tracce durante il Trail dei Monti Ebolitani: quando stava percorrendo l'ultima fase del tracciato, il 47enne è sparito nel nulla. Gli organizzatori della ...E' stato trovato il cadavere del podista F.G., 47 anni, di Salerno, di cui si erano perse le tracce durante l'ultima fase del Trail dei Monti Ebolitani, in una area impervia del Salernitano nei dintor ...