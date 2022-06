Tragedia sul Gran Sasso | morto alpinista romano di 31 anni

(Di domenica 26 giugno 2022) Si trovava con un amico sulquando, improvvisamente, è scivolato dalla presa ed è precipitato di sotto. Ècosì, sul Corno Piccolo, dopo un volo di circa 50 metri undi 31. Laoggi sulStando alle prime informazioni, pare che il 31enne sia precipitato nella zona del Corno Piccolo: lui, insieme a un amico (sempre), stava effettuando un’escursione in cordata quando avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe scivolato di sotto, facendo così un volo di circa 50 metri. Sul posto le squadre del soccorso alpino e i Carabinieri per tutti i rilievi del caso. Come sta l’altroIlleso, ma sotto choc, il compagno, primo di cordata. Per il ...

Tragedia sul Corno Piccolo: è scivolato dalla presa, ed è precipitato per 50 metri. E' morto così un 30enne romano che assieme ad un collega aveva deciso di arrampicarsi sulla cima del Gran Sasso. Tragedia in montagna: muore alpinista romano dopo un volo di una decina di metri. L'uomo un 31enne, stando ad un prima e sommaria ricostruzione, ha perso la vita cadendo nella zona del