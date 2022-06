Tragedia MasterChef | è successo l’impensabile | la sua morte ci ha lasciati senza respiro

Leggi su kronic

(Di domenica 26 giugno 2022)è un programma che ci ha permesso di conoscere tantissimi concorrenti. Purtroppo, uno di loro, ha lasciato questa terra Una triste notizia è quella che, nelle ultime ore, sta interessando il mondo di. Un programma che si è trovato a dire per sempre addio ad un personaggio molto importante. Ma che cosa è? Di chi si tratta? È questa la notizia che interessa uno dei programmi più seguiti di sempre che, da un momento all’altro, si è trovato ad affrontare un terribile lutto.accoglie ogni anno, al suo interno, un gran numero di cuochi che si mettono alla prova cercando di imparare quanto più possibile. Un programma in cui in molti cercano di raggiungere ilnel mondo della cucina, avendo dalla loro parte il pubblico pronto a tifare per ...