Torino | su Milinkovic Savic spunta anche il Brentford

Pubblicità

CalcioNews24 : Il #Brentford sulle tracce di #MilinkovicSavic ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Torino, il Brentford è interessato a Vanja Milinkovic-Savic - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Torino, il Brentford è interessato a Vanja Milinkovic-Savic - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Torino, il Brentford è interessato a Vanja Milinkovic-Savic - apetrazzuolo : TUTTOSPORT - Torino, il Brentford è interessato a Vanja Milinkovic-Savic -

Savic saluterà ilin questa sessione di mercato: non solo la Fiorentina, anche il Brentford avrebbe mostrato interesseSavic saluterà ilin questa sessione di ...Commenta per primo Grandi movimenti di portieri in Serie A, dove ci sono diverse squadre pronte a cambiare scelte tra i pali. Tra queste c'è il, che conSavic in uscita è a caccia di un sostituto da affiancare a Berisha. Sembrava fatta per Gabriel , ma la firma dell'ex Lecce non è ancora arrivata e ora la società potrebbe ...Non c'è solo la Fiorentina su Vanja Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato da Tuttosport ... ma non ha fatto ancora pervenire nessun offerta al Torino. Oltre a lui, il club di Premier ha messo gli ...Anche per questo motivo la Fiorentina – secondo Sky Sport – avrebbe messo gli occhi su altri portieri, come Vanja Milinkovic-Savic del Torino e Pierluigi Gollini dell’Atalanta. Il primo sarebbe stato ...