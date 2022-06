Torino, donna precipita nel ruscello dell''orrido' di Caprie durante un'escursione: è grave (Di domenica 26 giugno 2022) Una donna è grave al Cto di Torino dopo essere precipitata nel pomeriggio di sabato nell''orrido' (ossia una profonda gola rocciosa) di Caprie, vicino al capoluogo. Per lei trauma cranico e toracino ... Leggi su leggo (Di domenica 26 giugno 2022) Unaal Cto didopo essereta nel pomeriggio di sabato nell''' (ossia una profonda gola rocciosa) di, vicino al capoluogo. Per lei trauma cranico e toracino ...

Pubblicità

Tiziana68870127 : @SandraM0027 @GuidoCrosetto - GobboJfc1897 : RT @Boboj29: Tuttosport Zaniolo solo Zaniolo esclusivamente Zaniolo Basta con Di Maria ,ora tocca a Zaniolo , spero che non ci sia una donn… - garridino : RT @Boboj29: Tuttosport Zaniolo solo Zaniolo esclusivamente Zaniolo Basta con Di Maria ,ora tocca a Zaniolo , spero che non ci sia una donn… - Boboj29 : Tuttosport Zaniolo solo Zaniolo esclusivamente Zaniolo Basta con Di Maria ,ora tocca a Zaniolo , spero che non ci s… - GrazieAlCaxxo : @myrtamerlino Merlino. Ha mai abortito in un ospedale pubblico ? No di certo. Lei comunque frequenta solo cliniche… -