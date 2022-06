Tomaso Trussardi parla di silenzio: le sue parole sono per Eros e Michelle? (Di domenica 26 giugno 2022) Poche volte Tomaso Trussardi sui social si lascia andare ad esternazioni che sembrano rivolte alla sua vita privata e questa volta sembra che la sua citazione arrivi dopo l’intervista di Aurora Ramazzotti. C’è chi pensa che la frase di Trussardi sia rivolta al video di Eros Ramazzotti a cui hanno partecipato Michelle Hunziker e la figlia, c’è chi pensa altro. Forse non sapremo mai cosa c’è dietro la frase che Tomaso Trussadi ha preso in prestito dal brano Miserere di Zucchero ma il gossip e i follower un’idea se la stanno facendo. Poche ore fa tra le storie di Instagram di Trussardi è apparso il colore nero con la citazione: “A volte la migliore musica è il silenzio, diciamo”. Il brano è Miserere e Tomaso ricorda l’interpretazione di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 26 giugno 2022) Poche voltesui social si lascia andare ad esternazioni che sembrano rivolte alla sua vita privata e questa volta sembra che la sua citazione arrivi dopo l’intervista di Aurora Ramazzotti. C’è chi pensa che la frase disia rivolta al video diRamazzotti a cui hanno partecipatoHunziker e la figlia, c’è chi pensa altro. Forse non sapremo mai cosa c’è dietro la frase cheTrussadi ha preso in prestito dal brano Miserere di Zucchero ma il gossip e i follower un’idea se la stanno facendo. Poche ore fa tra le storie di Instagram diè apparso il colore nero con la citazione: “A volte la migliore musica è il, diciamo”. Il brano è Miserere ericorda l’interpretazione di ...

Pubblicità

zazoomblog : Aurora Ramazzotti il legame ritrovato tra Eros e Michelle dopo la separazione da Tomaso Trussardi - #Aurora… - ParliamoDiNews : Tomaso Trussardi e il messaggio velenosissimo (che sembra per Eros e Michelle) | TeLoDoGratis #tomaso #trussardi… - infoitcultura : Tomaso Trussardi e il messaggio velenosissimo (che sembra per Eros e Michelle) - telodogratis : Tomaso Trussardi e il messaggio velenosissimo (che sembra per Eros e Michelle) - telodogratis : “I miei sono tornati amici e dopo anni”: Aurora Ramazzotti e il retroscena su Tomaso Trussardi -