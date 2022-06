Tifosi della Roma sognano Ronaldo Di Marzio | “Una presa in giro come Guardiola alla Juventus”

Pubblicità

forumJuventus : (Video) Del Piero show a Roseto, l'ex capitano 'Amo la maglia della Juve, felice che i tifosi mi chiedano di tornar… - Pall_Gonfiato : #Tifosi della #Roma sognano #Ronaldo. #DiMarzio: “Una presa in giro come #Guardiola alla #Juventus” - lollodella00 : RT @giovannibrenteg: Juve inter, dopo il rigore di Chalanoglu i tifosi della Juve cantano: solo rubare, sapete solo rubare! Commento di Sca… - Sicilianodoc7 : RT @maya___2020: Dybala è atteso dai tifosi interisti non perché sia un fuoriclasse ma bensì perché le ??????sanno benissimo che i tifosi dell… - maya___2020 : Dybala è atteso dai tifosi interisti non perché sia un fuoriclasse ma bensì perché le ??????sanno benissimo che i tifo… -

Così sui social, moltiJuve, ora provano anche un po' di tenerezza per Dybala e il nuovo soprannome de la Joya non può che essere interpretato come un insulto bonario , come, per esempio,......più l'involuzione di Enea Bastianini che nella prima parte di stagione aveva impressionatoe ... IL WARM - UP Quelle accennate prima sono dunque le caratteristiche essenzialipista olandese ...In casa Napoli hanno fatto discutere e non poco le dichiarazioni rilasciate da una delle leggende del calcio italiano: le sue parole sulla Juventus preoccupano e non poco i tifosi partenopei.L’abbraccio tra tifosi e squadra per le vie della Capitale. Sfidiamo il caldo e la calca, immersi in un vero mare di gioia ...