Tennis: Wimbledon, domani derby Trevisan-Cocciaretto (Di domenica 26 giugno 2022) Londra, 26 giu. - (Adnkronos) - derby tricolore nel primo giorno del tabellone principale femminile di Wimbledon, terzo Slam del 2022, che scatterà lunedì sui prati dell'All England Club di Londra. Il Major British quest'anno non assegna punti validi per le classifiche Atp e Wta (in risposta alla decisione della Federazione britannica di non ammettere Tennisti/e russi/e e bielorussi/e nei tornei in Gran Bretagna) ma offre un montepremi record: 40.350.000 di sterline. Di fronte Martina Trevisan, n.27 del mondo e 22 del seeding, ed Elisabetta Cocciaretto, n.117 Wta, in gara con il ranking protetto. Per la 28enne mancina di Firenze è solo la seconda partecipazione al main draw dei “The Championships” dopo quella dello scorso anno quando fu battuta all'esordio dalla russa Vesnina: prima volta nel tabellone ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Londra, 26 giu. - (Adnkronos) -tricolore nel primo giorno del tabellone principale femminile di, terzo Slam del 2022, che scatterà lunedì sui prati dell'All England Club di Londra. Il Major British quest'anno non assegna punti validi per le classifiche Atp e Wta (in risposta alla decisione della Federazione britannica di non ammettereti/e russi/e e bielorussi/e nei tornei in Gran Bretagna) ma offre un montepremi record: 40.350.000 di sterline. Di fronte Martina, n.27 del mondo e 22 del seeding, ed Elisabetta, n.117 Wta, in gara con il ranking protetto. Per la 28enne mancina di Firenze è solo la seconda partecipazione al main draw dei “The Championships” dopo quella dello scorso anno quando fu battuta all'esordio dalla russa Vesnina: prima volta nel tabellone ...

