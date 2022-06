Tennis: domani Wimbledon al via, Berrettini sfida Djokovic e Nadal (Di domenica 26 giugno 2022) Londra, 26 giu. - (Adnkronos) - Da domani il grande Tennis si dà appuntamento a Londra per il torneo di Wimbledon, il più famoso, prestigioso e importante evento Tennistico su erba al mondo, terzo Slam della stagione, da seguire in diretta esclusiva su Sky e Now. I campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club londinese sono pronti ad ospitare la 135esima edizione del The Championships, che culminerà con le finali per il titolo femminile (sabato 9 luglio) e maschile (domenica 10 luglio). A parte i Tennisti russi e bielorussi e lo svizzero Roger Federer, tutti i migliori giocatori al mondo saranno presenti a Wimbledon, compreso l'italiano Matteo Berrettini, reduce dalle vittorie sull'erba di Stoccarda e su quella del Queen's, che proverà ad ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Londra, 26 giu. - (Adnkronos) - Dail grandesi dà appuntamento a Londra per il torneo di, il più famoso, prestigioso e importante eventotico su erba al mondo, terzo Slam della stagione, da seguire in diretta esclusiva su Sky e Now. I campi dell'All England Lawnand Croquet Club londinese sono pronti ad ospitare la 135esima edizione del The Championships, che culminerà con le finali per il titolo femminile (sabato 9 luglio) e maschile (domenica 10 luglio). A parte iti russi e bielorussi e lo svizzero Roger Federer, tutti i migliori giocatori al mondo saranno presenti a, compreso l'italiano Matteo, reduce dalle vittorie sull'erba di Stoccarda e su quella del Queen's, che proverà ad ...

