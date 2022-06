Pubblicità

napolista : Telegraph: Cristiano #Ronaldo è stato offerto al Chelsea L’agente del portoghese, Mendes, ha incontrato Todd Boe… -

Tuttosport

...Mourinho via dalla Roma Il Parsi Saint - Germain è alla finestra A parlarne è stato il '... il portoghese sarebbe l'unico allenatore ad aver avuto in squadra primaRonaldo e poi ...Il, adesso, spinge per questa tesi e anche nell'odierna prima pagina, nel taglio basso, ... tutte le notizie di- ronaldo manchester - united ten - hag Leggi i commenti Calcio ... Telegraph: "Tuchel vuole portare De Ligt e Dembélé al Chelsea" Cristiano Ronaldo is expected to stay at Manchester United after a club source insisted to the Mirror that he is not for sale and is expected to remain next season. That news came after it was ...CHELSEA owner Todd Boehly met with Cristiano Ronaldo’s agent Jorge Mendes in Portugal last week. Among the topics of discussion was Cristiano Ronaldo, ahead of what would be a sensational ...