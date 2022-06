Taormina Film Fest 2022: date, ospiti, programma e film (Di domenica 26 giugno 2022) Taormina film Fest 2022: tra il 26 giugno e il 2 luglio, la città siciliana ospita la 68esima edizione del Festival dedicato al cinema internazionale. Taormina film Fest 2022: date e ospiti Da domenica 26 giugno a sabato 2 luglio, il Taormina film Fest 2022 che celebra il talento femminile e i Premi Oscar si tiene nella città siciliana la 68esima edizione dell’evento. Il Festival, condotto da Anna Ferzetti e organizzato presso il Teatro Antico, viene inaugurato con la proiezione de Il Padrino in versione restaurata in presenza di Francis Ford Coppola. Tanti gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 26 giugno 2022): tra il 26 giugno e il 2 luglio, la città siciliana ospita la 68esima edizione delival dedicato al cinema internazionale.Da domenica 26 giugno a sabato 2 luglio, ilche celebra il talento femminile e i Premi Oscar si tiene nella città siciliana la 68esima edizione dell’evento. Ilival, condotto da Anna Ferzetti e organizzato presso il Teatro Antico, viene inaugurato con la proiezione de Il Padrino in versione restaurata in presenza di Francis Ford Coppola. Tanti gli ...

