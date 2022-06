Tagliato su Rai 1 il diverbio tra Ficarra e Picone e il Presidente della Regione Sicilia Musumeci al Taobuk di Taormina (Di domenica 26 giugno 2022) Ficarra e Picone - Taobuk 2022 Il “fattaccio” non s’ha da vedere! Su Rai 1 è stato Tagliato l’acceso botta e risposta che è avvenuto tra Ficarra e Picone e il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci al Taobuk – Taormina International Book Festival, di scena al Teatro Antico della città Siciliana. La serata di gala, registrata la scorsa settimana e condotta da Massimiliano Ossini, è stata trasmessa ieri sera dalla rete ammiraglia Rai a mezzanotte e un quarto, dopo Una Voce per Padre Pio, però del “curioso” siparietto tra il duo comico e il Presidente di Regione non vi è traccia. Ma cosa è ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 26 giugno 2022)2022 Il “fattaccio” non s’ha da vedere! Su Rai 1 è statol’acceso botta e risposta che è avvenuto trae ilNelloalInternational Book Festival, di scena al Teatro Anticocittàna. La serata di gala, registrata la scorsa settimana e condotta da Massimiliano Ossini, è stata trasmessa ieri sera dalla rete ammiraglia Rai a mezzanotte e un quarto, dopo Una Voce per Padre Pio, però del “curioso” siparietto tra il duo comico e ildinon vi è traccia. Ma cosa è ...

Luca_zone : @DavideR46325615 E la Rai ha tagliato tutto questo per la messa in onda televisiva! C’è gente che ancora parla a sp… - ElenaPanisi : @Orobriele Non è incredibile mamma Rai ha già tagliato le premiazioni dei due ori mondiali Ceccon e Pilato in setti… - 1vs100tw : @MasterAb88 Crolla nonostante il traino dei mondiali di nuoto Hanno tagliato le premiazioni per far iniziare ques… - masarenti : @tommy_rai @PaPaganini Le mie più vive offese a quel /quella 'mente eccelsa' per avere tagliato di brutto le meravi… - iordikachu : RT @AntoDamiano1996: Lo dico con il rispetto per chiunque: vedere un risultato storico sportivo tagliato per un programma che non è in dire… -