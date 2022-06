Tagli capelli estate 2022: la frangia appuntita alla Beetlejuice (Di domenica 26 giugno 2022) Apparentemente, qualcuno deve aver pronunciato il fatidico nome di Beetlejuice, il dispettoso, irriverente e incontenibile spirito protagonista dell’omonimo film di Tim Burton del 1988. E, con lui, l’iconica frangetta a punte di Lydia Deetz, trend capelli che ha già conquistato l’estate 2022. Un Taglio di capelli con frangia mini, dall’allure gotica e couture al tempo stesso. Indubbiamente, una scelta rischiosa, che – negli anni – ha conquistato diverse star. Da Emma Watson a Zoë Kravitz, fino ad Alexa Demie e Billie Eilish. L’effetto è una frangetta dallo stile ben preciso, che riporta alla mente il look gotico ed eccentrico di una giovanissima Winona Ryder. Fortunatamente, la frangia alla Beetlejuice ... Leggi su amica (Di domenica 26 giugno 2022) Apparentemente, qualcuno deve aver pronunciato il fatidico nome di, il dispettoso, irriverente e incontenibile spirito protagonista dell’omonimo film di Tim Burton del 1988. E, con lui, l’iconica frangetta a punte di Lydia Deetz, trendche ha già conquistato l’. Uno diconmini, dall’allure gotica e couture al tempo stesso. Indubbiamente, una scelta rischiosa, che – negli anni – ha conquistato diverse star. Da Emma Watson a Zoë Kravitz, fino ad Alexa Demie e Billie Eilish. L’effetto è una frangetta dallo stile ben preciso, che riportamente il look gotico ed eccentrico di una giovanissima Winona Ryder. Fortunatamente, la...

