Svizzera | Giorgio Buccellati e Alessandra Buonanno tra i premiati Balzan 2021 | venerdì la cerimonia

Leggi su ildenaro

(Di domenica 26 giugno 2022) Saranno consegnati1° luglio a Berna, durante lache si terrà al Palazzo Federale nella sala del Consiglio nazionale svizzero, i Premi, promossi dall’omonima fondazione internazionale. Riconoscimenti al gruppo di lavoro formato dae Marilyn Kelly-, entrambi docenti alla University of California di Los Angeles per “Arte e archeologia del Vicino Oriente antico”, al gruppo di lavoro formato da(Italia/Usa/Germania) del Max Planck Institute for Gravitational Physics, e Thibault Damour (Francia), dell’Institut des Hautes Études Scientifiques di Parigi, per “Gravitazione: aspetti fisici e astrofisici”, a Saul Friedländer (Israele/Usa), professore dell’University ...