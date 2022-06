Suora uccisa ad Haiti, Papa: “Ha donato la vita per gli altri fino al martirio” (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – “Suor Luisa ha fatto della sua vita un dono per gli altri fino al martirio”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus esprimendo la propria “vicinanza ai familiari e alle consorelle di suor Luisa dell’Orto, piccola sorella del Vangelo di Charles de Foucauld, uccisa ieri a Port-au-Prince, capitale di Haiti”. “Da vent’anni – ha ricordato Bergoglio – suor Luisa viveva là, dedita soprattutto al servizio dei bambini di strada. Affido a Dio la sua anima e prego per il popolo Haitiano, specialmente per i piccoli, perché possano avere un futuro più sereno, senza miseria e senza violenza”. Durante la preghiera dell’Angelus Francesco ha esortato tutti a spendersi nel bene senza cercare approvazione. “Lasciarsi prendere dalla rabbia ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – “Suor Luisa ha fatto della suaun dono per glial”. Lo ha dettoFrancesco al termine dell’Angelus esprimendo la propria “vicinanza ai familiari e alle consorelle di suor Luisa dell’Orto, piccola sorella del Vangelo di Charles de Foucauld,ieri a Port-au-Prince, capitale di”. “Da vent’anni – ha ricordato Bergoglio – suor Luisa viveva là, dedita soprattutto al servizio dei bambini di strada. Affido a Dio la sua anima e prego per il popoloano, specialmente per i piccoli, perché possano avere un futuro più sereno, senza miseria e senza violenza”. Durante la preghiera dell’Angelus Francesco ha esortato tutti a spendersi nel bene senza cercare approvazione. “Lasciarsi prendere dalla rabbia ...

Pubblicità

Avvenire_Nei : Uccisa ad #Haiti suor Luisa Dell'Orto. Era l'angelo dei bambini di strada - Agenzia_Ansa : Uccisa una suora italiana ad Haiti, forse per una rapina. Luisa Dell'Orto, lecchese di 65 anni, è morta a Port au P… - fanpage : Suor Luisa è stata vittima di un’aggressione armata mentre si trovava in strada. Addio 'all'angelo dei bambini di s… - ledicoladelsud : Suora uccisa ad Haiti, Papa: “Ha donato la vita per gli altri fino al martirio” - settimiobro : RT @paolo_damilano: Troppo spesso ce ne dimentichiamo, ma in tutto il mondo ci sono persone straordinarie che scelgono di dedicare la propr… -