Suor Luisa Dell’Orto | la missionaria italiana uccisa ad Haiti in una tentata rapina

(Di domenica 26 giugno 2022)con tre colpi di pistola, probabilmente unafinita male,, originaria di Lomagna ma residente ad, nella capitale Port au Prince, dove si trovava in missione dal 2002. Avrebbe compiuto 65 anni tra due giorni. Prestava il suo impegno nel centro “Kay Chal”, che accoglie giovani dalle città più disagiate del Paese. Apparteneva all’ordine delle Piccole Sorelle del Vangelo, si trovava in auto mentre passava per Delmas 19, una delle strade principali della città: secondo le prime frammentarie informazioni che arrivano dalla sua famiglia, sarebbe stata avvicinata da un gruppo di sconosciuti, che ha esploso tre colpi verso la sua auto. Portata d’urgenza all’ospedale Bernard Mevs, è morta poco dopo il suo arrivo. Nella capitaleana ...

L'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini esprime cordoglio per la morte diDell'Orto, la religiosa lecchese uccisa ad Haiti dove era in missione.L'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini è intervenuto con un messaggio di cordoglio a proposito della morte diDell'Orto. La religiosa che domani avrebbe compiuto 65 anni era originaria di Lomagna in provincia di Lecco (diocesi di Milano): Apparteneva alle Piccole sorelle del Vangelo di Charles de ...Questo è il luogo deserto che attraversiamo insieme oggi. Ma gli occhi tersi e limpidi di Suor Luisa, la sua dedizione totale a Dio attraverso il suo essere missione e servizio agli e per gli altri, ...DOMANI ALLE 21 MONS. DELPINI PREGHERÀ IL ROSARIO A LOMAGNA, PAESE DI ORIGINE DELLA RELIGIOSA (mi-lorenteggio.com) Milano, 26 giugno 2022 – Riportiamo di seguito il messaggio di cordoglio dell’Arcivesc ...