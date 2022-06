"Su Rai 2 era un programma vero", poi questa foto: Isola dei Famosi, la frecciata al vetriolo di Lory Del Santo | Guarda (Di domenica 26 giugno 2022) Lory Del Santo non riesce a togliersi dalla testa l'Isola dei Famosi. Dopo essere stata eliminata dal programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, la showgirl si è più volte scagliata contro il programma e i suoi opinionisti. E ora non è da meno. Su Instagram infatti la Del Santo ha pubblicato una vecchia copertina di DiPiù che la vedeva abbracciata a Simona Ventura, all'epoca conduttrice del format su Rai 2. Qui il commento: "Isola dei Famosi 2005. Quanti bei ricordi. Mai dimenticare le cose belle e le emozioni grandi…". Una chiara frecciata che non è passata inosservata agli utenti del web. Ed ecco che alcuni hanno commentato: "L'Isola dei Famosi della Ventura era quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022)Delnon riesce a togliersi dalla testa l'dei. Dopo essere stata eliminata daldi Canale 5 condotto da Ilary Blasi, la showgirl si è più volte scagliata contro ile i suoi opinionisti. E ora non è da meno. Su Instagram infatti la Delha pubblicato una vecchia copertina di DiPiù che la vedeva abbracciata a Simona Ventura, all'epoca conduttrice del format su Rai 2. Qui il commento: "dei2005. Quanti bei ricordi. Mai dimenticare le cose belle e le emozioni grandi…". Una chiarache non è passata inosservata agli utenti del web. Ed ecco che alcuni hanno commentato: "L'deidella Ventura era quella ...

