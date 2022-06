Stati Uniti, aziende sempre più attente a scelte etiche (Di domenica 26 giugno 2022) Dopo che venerdì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha compiuto il drammatico passo di rovesciare la storica sentenza Roe v. Wade del 1973, che riconosceva il diritto costituzionale di una donna all’aborto e lo legalizzava a livello nazionale, alcune tra le più grandi società statunitense hanno fatto subito sentire la propria voce. Un numero piccolo ma crescente di aziende, tra cui banche e colossi tecnologici, sta adottando politiche per offrire benefici ai dipendenti statunitensi che potrebbero aver bisogno di accedere a servizi di aborto. Nella maggior parte dei casi, le società hanno dichiarato che copriranno le spese dei dipendenti se devono viaggiare per i servizi di aborto. La sentenza “La Costituzione non fa riferimento all’aborto e non protegge nessun diritto simile implicitamente”, ha affermato il giudice Samuel Alito nelle ... Leggi su quifinanza (Di domenica 26 giugno 2022) Dopo che venerdì la Corte Suprema degliha compiuto il drammatico passo di rovesciare la storica sentenza Roe v. Wade del 1973, che riconosceva il diritto costituzionale di una donna all’aborto e lo legalizzava a livello nazionale, alcune tra le più grandi società statunitense hanno fatto subito sentire la propria voce. Un numero piccolo ma crescente di, tra cui banche e colossi tecnologici, sta adottando politiche per offrire benefici ai dipendenti statunitensi che potrebbero aver bisogno di accedere a servizi di aborto. Nella maggior parte dei casi, le società hanno dichiarato che copriranno le spese dei dipendenti se devono viaggiare per i servizi di aborto. La sentenza “La Costituzione non fa riferimento all’aborto e non protegge nessun diritto simile implicitamente”, ha affermato il giudice Samuel Alito nelle ...

