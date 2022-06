Stangata sulle bollette. Schizzano alle stelle luce e gas, il governo resta immobile (Di domenica 26 giugno 2022) Come immaginabile, il costo delle bollette potrebbe salire ancora. E Nomisma Energia ha messo nero su bianco le previsioni sul conto in capo a famiglie e imprese nel terzo trimestre dell'anno, per via delle conseguenze della guerra e della decisione di Putin, per quanto al momento giustificata con la manutenzione delle turbine, di tagliare le forniture. In particolare, dal primo luglio la bolletta della luce dovrebbe crescere del 17%, mentre il gas addirittura del 27%. Davide Tabarelli, presidente dell'istituto di ricerca, ha spiegato all'Ansa che «i prezzi di gas ed elettricità sui mercati internazionali sono esplosi dopo la decisione della Russia del 16 giugno scorso di tagliare le forniture alla Germania e all'Italia». Dunque, «ci attende un forte rialzo delle bollette, diversamente da quanto accaduto ad aprile quando avevano ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Come immaginabile, il costo dellepotrebbe salire ancora. E Nomisma Energia ha messo nero su bianco le previsioni sul conto in capo a famiglie e imprese nel terzo trimestre dell'anno, per via delle conseguenze della guerra e della decisione di Putin, per quanto al momento giustificata con la manutenzione delle turbine, di tagliare le forniture. In particolare, dal primo luglio la bolletta delladovrebbe crescere del 17%, mentre il gas addirittura del 27%. Davide Tabarelli, presidente dell'istituto di ricerca, ha spiegato all'Ansa che «i prezzi di gas ed elettricità sui mercati internazionali sono esplosi dopo la decisione della Russia del 16 giugno scorso di tagliare le forniture alla Germania e all'Italia». Dunque, «ci attende un forte rialzo delle, diversamente da quanto accaduto ad aprile quando avevano ...

