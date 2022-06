Sottovarianti Covid | possibilità reinfezione | la situazione in Italia | il punto del professor Brusaferro

(Di domenica 26 giugno 2022) Lainè tornato un argomento con una certa visibilità mediatica, soprattutto in seguito all'aumento dei contagi degli ultimi giorni. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera il 26 giugno ilSilvioha fornito un quadro della, l'importanza della copertura vaccinale Il primo elemento da considerare riguarda la protezione. L'86% deglini al di sopra dei 5 anni ha completato il ciclo vaccinale, si arriva al 90% di protetti andando a considerare quanti hanno avuto il virus. «La copertura – ha sottolineato– è ampia». Si tratta del presupposto che oggi permette di guardare al futuro in maniera diversa, nonostante il trend dei contagi. L'effetto dei ...

A cosa è dovuta la ripresa "Omicron 4 e 5, le ultime due, sono più trasmissibili. Costituiscono rispettivamente il 18% e 34% dei ceppi circolanti, secondo l'ultimo monitoraggio. La ...Il"non è corretto sottovalutarlo, occorre monitorarlo ed affrontarlo modulando le azioni. Oggi ... La causa sono le dueOmicron 4 e 5 che "sono più trasmissibili. Costituiscono ...Le sottovarianti Omicron si diffondono velocemente nella penisola ... marcata di settimana in settimana e occorre quindi ritornare ad adottare delle norme anti-Covid, proprio come la mascherina, come ...Il presidente dell’Istituto superiore di sanità: vanno tutelati i fragili. Contact tracing difficile in questa fase, chi scopre autonomamente di essere positivo dovrebbe dichiararlo ed essere consapev ...