Sotto accusa la polizia marocchina per la strage di migranti a Melilla (Di domenica 26 giugno 2022) - 37 i morti venerdì durante l'assalto alle recinzioni che delimitano la frontiera tra il Marocco e l'Europa in terra d'Africa. Madrid e Rabat accusano i trafficanti di esseri umani Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 giugno 2022) - 37 i morti venerdì durante l'assalto alle recinzioni che delimitano la frontiera tra il Marocco e l'Europa in terra d'Africa. Madrid e Rabatno i trafficanti di esseri umani

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Incidente mortale per Massimo Bochicchio: la sua moto è andata a fuoco sulla Salaria, a Roma. Il broker era sotto p… - CacaceMercury : @edtriple70 @PolliceAzzurro @l_honestly E sbaglia...una 'donna', così come un 'uomo' che, al giorno d'oggi, si perm… - sofonisba55 : RT @gis_giannuzzo: #Aborto La Corte Suprema americana è composta da 8 giudici + 1 Presidente I giudici possono servire per il resto della l… - Gazzettino : Centro #tom, la Procura: «I vertici volevano svuotare il patrimonio». Sotto accusa la prima acquisizione del 2016 - smileandlive26 : RT @gis_giannuzzo: #Aborto La Corte Suprema americana è composta da 8 giudici + 1 Presidente I giudici possono servire per il resto della l… -