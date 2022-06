Soleil Sorge alla conduzione di un nuovo programma? L’Indiscrezione (FOTO) (Di domenica 26 giugno 2022) Soleil Sorge tornerà presto in televisione alla conduzione di un nuovo programma? Ecco cosa è emerso Soleil Sorge dopo il lancio del suo primo brand “State of Soleil” che ha conquistato milioni di italiani in breve tempo si sta godendo dei giorni lontana dai social. Nelle ultime settimane ha scelto di concentrarsi sulla sua famiglia e chissà cosa bolle in pentola riguardo i nuovi progetti. Da settembre è approdata in televisiva varcando la porta rossa del Grande Fratello Vip restando dentro la Casa per quasi sei mesi. Dopo aver partecipato come concorrente alla sesta edizione del reality show, non si è più fermata. La conduttrice Barbara D’Urso l’ha fortemente voluta tra gli opinionisti dell’ultima edizione de La Pupa ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 giugno 2022)tornerà presto in televisionedi un? Ecco cosa è emersodopo il lancio del suo primo brand “State of” che ha conquistato milioni di italiani in breve tempo si sta godendo dei giorni lontana dai social. Nelle ultime settimane ha scelto di concentrarsi sulla sua famiglia e chissà cosa bolle in pentola riguardo i nuovi progetti. Da settembre è approdata in televisiva varcando la porta rossa del Grande Fratello Vip restando dentro la Casa per quasi sei mesi. Dopo aver partecipato come concorrentesesta edizione del reality show, non si è più fermata. La conduttrice Barbara D’Urso l’ha fortemente voluta tra gli opinionisti dell’ultima edizione de La Pupa ...

