MADRID (SPAGNA) - Se le sue doti da stratega hanno portato importanti successi all'Atletico Madrid, Diegodovrà invece rivedereper quanto riguarda gli scacchi . In vacanza prima del via della nuova stagione, il tecnico dei ' Colchoneros ' ha postato sui propri profili social alcuni ...Il presidente Giulini, grazie ai riscatti di(Verona), Vicario (Empoli), Miangue (Brugge) e ... Perché anche qui'puzza'. Capozucca annuncia Deiola al centro del progetto con tanto di ... Simeone, c'è qualcosa di sbagliato: l'errore clamoroso diventa virale Il tecnico dell'Atletico Madrid posta sui social una foto in cui gioca a scacchi con suo figlio Giovanni, attaccante del Verona. Ma la scacchiera è posizionata male e il 'Cholo' è senza re ...Per rilassarsi in famiglia c'è poco tempo, ma i Simeone non si fanno sfuggire la possibilità. A dimostrarlo c'è una serie di scatti condivisi dal Cholo. Ma la partita di scacchi con Giovanni è diventa ...