... che tornerà per ottobre, ci saranno Cuadrado e Di Maria sugli esterni ma cambieràanche ...il favorito come vice - Vlahovic nella Juventus. Restano gli attaccanti: qui qualche punto ...MADRID (SPAGNA) - Se le sue doti da stratega hanno portato importanti successi all'Atletico Madrid, Diegodovrà invece rivedereper quanto riguarda gli scacchi . In vacanza prima del via della nuova stagione, il tecnico dei ' Colchoneros ' ha postato sui propri profili social alcuni ... Simeone, c'è qualcosa di sbagliato: l'errore clamoroso diventa virale La foto condivisa sui social da Diego Pablo Simeone fa discutere i suoi followers. Nell’immagine che lo vede giocare a scacchi con il figlio, Giovanni, ci sono alcune anomalie. È davvero tutto sbaglia ...Il tecnico dell'Atletico Madrid posta sui social una foto in cui gioca a scacchi con suo figlio Giovanni, attaccante del Verona. Ma la scacchiera è posizionata male e il 'Cholo' è senza re ...