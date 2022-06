Siete tutti invitati da Blanca Li in persona a Le bal de Paris, al Festival di Spoleto fino al 10 luglio oppure alla Biennale Danza di Venezia dal 23 al 31 luglio (Di domenica 26 giugno 2022) «Ballare piace a tutti, è un istinto connaturato nell’essere umano. È sempre stato un modo per celebrare la vita, gli eventi gioiosi. Però oggi, nella cultura occidentale, se ne è persa la consuetudine. Tanti si schermiscono: “Oh no, non sono capace”… Dobbiamo riportare le persone alla Danza!». Et voilà, . Blanca Li (foto Lalo Cortes). Leggi anche › Un’estate tutta da Danzare con Bolle, Ferri e le altre star Leone d’oro «Ho voluto che fosse un’esperienza collettiva divertente, dove andare con i bambini dai 12 anni in su, con i nonni, con gli amici, in totale relax. La gente guarda con timore alla realtà virtuale, pensa sia qualcosa di difficile o strano» aggiunge ... Leggi su iodonna (Di domenica 26 giugno 2022) «Bre piace a, è un istinto connaturato nell’essere umano. È sempre stato un modo per celebrare la vita, gli eventi gioiosi. Però oggi, nella cultura occidentale, se ne è persa la consuetudine. Tanti si schermiscono: “Oh no, non sono capace”… Dobbiamo riportare le persone!». Et voilà, .Li (foto Lalo Cortes). Leggi anche › Un’estate tutta dare con Bolle, Ferri e le altre star Leone d’oro «Ho voluto che fosse un’esperienza collettiva divertente, dove andare con i bambini dai 12 anni in su, con i nonni, con gli amici, in totale relax. La gente guarda con timorerealtà virtuale, pensa sia qualcosa di difficile o strano» aggiunge ...

Pubblicità

Inter : Se vi siete persi la nostra carrellata, ecco il recap di tutti gli impegni dei nostri nerazzurri per la @SerieA 202… - _GigiDAlessio_ : Napoli è stato un sogno! Due serate nella piazza più bella del mondo, sotto il cielo della mia città, insieme a tut… - juventusfc : ?? E' STATO BELLISSIMO! Siamo tornati insieme per la #JuventusAcademyWorldCup 2022, powered by @Jeep_People! ?? ??… - rassegnally : #primapagina #26giugno #FrontPage In Italia, a dispetto degli aiuti governativi, sta per arrivare sulle famig… - LobbaLuisa : RT @LidaSezOlbia: Lida'. Siete mai stati con noi un giorno intero per toccare con mano il nostro dramma? Eppure sui social sono tutti 'anim… -