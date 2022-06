Siediti Biden è telecomandato | adesso c' è la prova | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 giugno 2022) Il presidente del Paese più importante del mondo ha bisogno della badante. Non è una cattiveria, ma una confessione dello stesso Joe. Giovedì, durante una riunione con alcuni vertici dell'industria dell'eolico, il presidente americano ha sfoggiato un papello predisposto dallo staff con istruzioni dettagliate. «al tuo posto», «Limita i commenti a due minuti», «Fai una domanda» a tizio, «Ringrazia i partecipanti», «Esci». Ben più della prassi a scanso di equivoci. Parte dell'imbarazzo è il fatto cheabbia mostrato questa "road map per dummy", esponendosi al tiro a segno del ridicolo. Ora, i presidenti americani sono noti per le gaffe. Da manuale di storia quelle di Richard M. Nixon, da "Rischiatutto" quelle di George W. Bush Jr. Ma questo non ha impedito mai di sfoderare leadership forti. Conè ...