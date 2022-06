Siccità, il fisico del Cnr: “Sarà la normalità per i prossimi decenni. Bisogna diminuire le emissioni di gas serra per evitare situazioni ingestibili” (Di domenica 26 giugno 2022) Di base “dobbiamo adattarci a situazione di questo tipo, perché è lo scenario dei prossimi decenni, ma dobbiamo evitare di arrivare a situazioni estreme“. A parlare è Antonello Pasini, fisico climatologo del Cnr. La situazione a oggi è grave perché “veniamo già da un inverno e una primavera piena di Siccità e adesso, da un mese, ci ritroviamo con l’anticiclone africano. – ha aggiunto – La transizione ecologica deve andare avanti nonostante tutto, perché nel momento in cui parliamo di ritorno al carbone, implicitamente parliamo di ondate ci calore, Siccità e di eventi estremi. Nelle situazioni di emergenza si cerca di tappare una falla, ma a lunga scadenza la strada è quella, cioè la diminuzione di gas serra“. L'articolo proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Di base “dobbiamo adattarci a situazione di questo tipo, perché è lo scenario dei, ma dobbiamodi arrivare aestreme“. A parlare è Antonello Pasini,climatologo del Cnr. La situazione a oggi è grave perché “veniamo già da un inverno e una primavera piena die adesso, da un mese, ci ritroviamo con l’anticiclone africano. – ha aggiunto – La transizione ecologica deve andare avanti nonostante tutto, perché nel momento in cui parliamo di ritorno al carbone, implicitamente parliamo di ondate ci calore,e di eventi estremi. Nelledi emergenza si cerca di tappare una falla, ma a lunga scadenza la strada è quella, cioè la diminuzione di gas“. L'articolo proviene ...

