Si complica la trattativa per portare Østigård al Napoli: il motivo (Di domenica 26 giugno 2022) Il calciomercato estivo del Napoli è iniziato con netto anticipo: la società partenopea ha già annunciato i primi due acquisti Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, arrivati per sostituire Faouzi Ghoulam e Lorenzo Insigne. La strategia di mercato del Napoli è evidente: a ogni cessione corrisponderà un acquisto. Ecco perché il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si sta muovendo per regalare a mister Spalletti un quarto difensore centrale, visto il ritorno di Axel Tuanzebe al Manchester United. Leo Ostigard (FOTO – Getty Images) Il nome in cima alla lista di Giuntoli è quello di Leo Østigård, difensore norvegese del Brighton, che negli ultimi mesi ha giocato in prestito al Genoa. Sembrava praticamente chiusa la trattativa per portare il classe '99 al Napoli, ma nelle ultime ...

