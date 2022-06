Si calano dai tombini per rubare i cavi elettrici e telefonici | blackout all’Eur | disservizi per oltre 3mila persone

Pubblicità

CorriereCitta : Si calano dai tombini per rubare i cavi elettrici: blackout all’Eur, oltre 3mila persone al buio - c_Drew04 : RT @paolocrociato: Le materie prime calano dai loro massimi e Wall Street rimbalza! Oggi tutte le maggiori società del listino Usa in forte… - paolocrociato : Le materie prime calano dai loro massimi e Wall Street rimbalza! Oggi tutte le maggiori società del listino Usa in… - ASSINEWS_it : Nel 2021 calano i reclami verso le imprese italiane. Nel 2021 le imprese di assicurazione italiane ed estere che op… -

Il Corriere della Città

E i contagi ancora non. Ieri 55mila, il giorno prima 56mila. Numeri importanti se si pensa che siamo in estate e la socialità è emigrataluoghi chiusi a quelli aperti. Qualcuno finisce ...In terapia intensiva, invece, cala di una unità il numero dei pazienti,3 di ieri, 13 giugno, ...invece i ricoverati, 43 ( - 3) in area non critica, e 2 ( - 1) in terapia intensiva. Il ... Si calano dai tombini per rubare i cavi elettrici: blackout all’Eur, oltre 3mila persone al buio (Adnkronos) - Conferenza stampa presso la sede Bper Banca di Modena per il lancio della Quarta Edizione degli Stati Generali dell’Export, ...Roma. Usavano i tombini per calarsi all’interno delle gallerie e una volta dentro, asportavano il rame delle linee telefoniche. Un giochetto non da poco quello messo a segno da 3 malviventi che hanno ...