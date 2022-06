Serie A: “Sono Asprilla: tanto sesso, nessuna regola, vita pura” (Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-21 10:01:10 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Faustino Asprillaha rilasciato un’intervista al quotidiano il carismatico attaccante colombiano che ha abbagliato il Parma dal 1992 al 1999 “La Gazzetta dello Sport” in cui racconta la sua esperienza nel Calcio e dà la sua opinione sul calcio attuale. “Non seguivo le regole. Un giorno Nevio Scala mi chiese di correre lungo le mura della cittadella e io gli dissi che non ero Forrest Gump. Il calcio per me è sempre stato divertente. Niente regole, niente schemi”, ricorda l’ex calciatore colombiano di 52 anni, arrivato al Parma dopo che Pablo Escobar gli aveva dato il via libera per il trasferimento al Nacional Medellin. Non ho seguito le regole. Un giorno Nevio Scala mi ha chiesto di correre lungo le mura della ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-21 10:01:10 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: Faustinoha rilasciato un’intervista al quotidiano il carismatico attaccante colombiano che ha abbagliato il Parma dal 1992 al 1999 “La Gazzetta dello Sport” in cui racconta la sua esperienza nel Calcio e dà la sua opinione sul calcio attuale. “Non seguivo le regole. Un giorno Nevio Scala mi chiese di correre lungo le mura della cittadella e io gli dissi che non ero Forrest Gump. Il calcio per me è sempre stato divertente. Niente regole, niente schemi”, ricorda l’ex calciatore colombiano di 52 anni, arrivato al Parma dopo che Pablo Escobar gli aveva dato il via libera per il trasferimento al Nacional Medellin. Non ho seguito le regole. Un giorno Nevio Scala mi ha chiesto di correre lungo le mura della ...

