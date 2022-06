Serie A | Amazon rimane interessata | «osserviamo sempre il mercato»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 giugno 2022)nel mirino di, anche se non nell’immediato: «Al momento non abbiamo altri annunci in programma, ma…»continua a seguire con interesse le vicende sui diritti televisivi dellaA. Intervista da Calcio & Finanza, Mariangela Marseglia, country manager Italia e Spagna ha parlato così. «L’Italia è fra i Paesi con più appassionati di calcio al mondo. Perciò abbiamo deciso di investire per offrire ai clienti anche la Champions League per tre anni. Al momento non abbiamo altri annunci in programma, ma ovviamenteil». L'articolo proviene da Calcio News 24.