Sempre peggio: ancora aumenti in vista nel terzo trimestre dell'anno per le bollette di luce e gas (Di domenica 26 giugno 2022) Secondo le stime di Nomisma energia, le prime dovrebbero aumentare dal primo luglio del 17% e le seconde di ben il 27% . 'I prezzi di gas e elettricità sui mercati internazionali sono esplosi dopo ... Leggi su globalist (Di domenica 26 giugno 2022) Secondo le stime di Nomisma energia, le prime dovrebbero aumentare dal primo luglio del 17% e le seconde di ben il 27% . 'I prezzi di gas e elettricità sui mercati internazionali sono esplosi dopo ...

Pubblicità

riotta : 'Con rispetto, Kissinger scambia #Putin con Breznev [leader Urss], ma Breznev non era un gangster e aveva combattut… - artofdionysus : stamattina va sempre peggio ???????? - DaniDr2278 : @albatortorici Proprio cosí...e sará sempre peggio...sotto ogni punto di vista...ce ne accorgeremo negli anni a venire... - caggiatigiuse : @Ernesto32919298 3punture non sono più stata bene mi è successo di tutto e sto sempre peggio quindi ti comprendo - MANUELA12614661 : RT @daniela_garbati: In questo periodo c'è sempre qualche imbecille,per non dire peggio che lo fa ?? -