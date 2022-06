Scivola e precipita per 100 metri | morto un runner durante il Trail dei Monti Ebolitani

(Di domenica 26 giugno 2022) AGI - Ritrovatoil podista disperso a Eboli (Salerno). Le ricerche erano proseguite per tutta la notte per il 47enne di Salerno di cui si erano perse le tracce durante ildei. L'uomo era uno dei partecipanti alla manifestazione di ieri nel comprensorio del di Eboli. Durante le fasi finali dell'evento, percorrendo l'ultimo chilometro, era sparito: come è stato scoperto più tardi, erato lungo un pendio, finendo centopiù giù. La caduta non gli ha dato scampo. Gli organizzatori della manifestazione avevano subito diramato l'allarme ai carabinieri che lo hanno allertato il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico della Campania, iniziando le ricerche già dalla mezzanotte di ieri. Dramma aldei ...

