Sami Zayn: “Proteggerò Roman Reigns dagli avvoltoi” (Di domenica 26 giugno 2022) Sami Zayn lavora in WWE da oltre 8 anni, e ha cambiato diverse volte “pelle”, facendosi apprezzare dai fan sia come l’underdog babyface di NXT sia come l’insopportabile teorico della cospirazione. Da qualche tempo, l’istrionico ex campione Intercontinentale, cerca di entrare nelle grazie della Bloodline, stable dominante capeggiata da Roman Reigns, che detiene entrambi i titoli massimi della WWE. Titoli che tremano, visto l’imminente Money in the Bank. Affidabilità Sami Zayn è ora in missione per entrare a far parte della Bloodline, ora che ha battuto Shinsuke Nakamura in un match di qualificazione per il Money in the Bank Ladder match. Intervenendo a The SmackDown Lowdown, Sami ha dichiarato che ci sono molti avvoltoi in WWE, e di voler ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 26 giugno 2022)lavora in WWE da oltre 8 anni, e ha cambiato diverse volte “pelle”, facendosi apprezzare dai fan sia come l’underdog babyface di NXT sia come l’insopportabile teorico della cospirazione. Da qualche tempo, l’istrionico ex campione Intercontinentale, cerca di entrare nelle grazie della Bloodline, stable dominante capeggiata da, che detiene entrambi i titoli massimi della WWE. Titoli che tremano, visto l’imminente Money in the Bank. Affidabilitàè ora in missione per entrare a far parte della Bloodline, ora che ha battuto Shinsuke Nakamura in un match di qualificazione per il Money in the Bank Ladder match. Intervenendo a The SmackDown Lowdown,ha dichiarato che ci sono moltiin WWE, e di voler ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE Sami Zayn: 'Proteggerò Roman Reigns dagli avvoltoi' - - souljahsingh : Sami Zayn is in control. - Fatcat1292 : Sami Zayn is so fantastic - TSOWrestling : Il Great Liberator si prende un posto per il #MITB! #TSOW // #TSOS - zona_extreme : ¡Sami Zayn clasifica a Money in the bank! #SmackDown #ZonaSmackDown -

Il ritorno della WWE in Europa: ecco i primi match annunciati Per la tappa tedesca di Leipzig, invece, è stato annunciato un match tra l'ex star di NXT Gunther e Sami Zayn. Annunciata anche la presenza dell'ex WWE Champion Bobby Lashley, delle Women's Tag Team ... I risultati di WrestleMania Sunday, seconda notte del grande evento WWE Anything Goes Match: Johnny Knoxville batte Sami Zayn Un misto tra gli Hardcore Match vecchio stile e una puntata di Jackass. Da tavoli a estintori, fino ad arrivare a sedie e trappole per topi, si è ... The Shield Of Wrestling Sami Zayn: “Proteggerò Roman Reigns dagli avvoltoi” Sami Zayn lavora in WWE da oltre 8 anni, e ha cambiato diverse volte "pelle", facendosi apprezzare dai fan sia come l'underdog babyface di NXT sia come l'insopportabile teorico della cospirazione. Da ... WWE: Diverse Superstar vengono aggiunte ai Money in the Bank Ladder Match Manca una settimana alla tredicesima edizione di Money in the Bank, evento che si svolgerà alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. La scorsa notte la WWE ha tenuto una nuova puntata di Smackdown (CL ... Per la tappa tedesca di Leipzig, invece, è stato annunciato un match tra l'ex star di NXT Gunther e. Annunciata anche la presenza dell'ex WWE Champion Bobby Lashley, delle Women's Tag Team ...Anything Goes Match: Johnny Knoxville batteUn misto tra gli Hardcore Match vecchio stile e una puntata di Jackass. Da tavoli a estintori, fino ad arrivare a sedie e trappole per topi, si è ... Sami Zayn si qualifica al MITB maschile Sami Zayn lavora in WWE da oltre 8 anni, e ha cambiato diverse volte "pelle", facendosi apprezzare dai fan sia come l'underdog babyface di NXT sia come l'insopportabile teorico della cospirazione. Da ...Manca una settimana alla tredicesima edizione di Money in the Bank, evento che si svolgerà alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. La scorsa notte la WWE ha tenuto una nuova puntata di Smackdown (CL ...