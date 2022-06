"Salvare il turismo". L'assessore Pd vuole rimetterci la mascherina (Di domenica 26 giugno 2022) L’assessore dem Alessio D’Amato propone di rimettere l’obbligo di indossare la mascherina negli ambienti chiusi e affollati, per Salvare la stagione del turismo Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 giugno 2022) L’dem Alessio D’Amato propone di rimettere l’obbligo di indossare lanegli ambienti chiusi e affollati, perla stagione del

trastare : @LengoCotto affossare il turismo per salvare il turismo. Questi vogliono farci diventare la Grecia... - GgvfLucien : @LengoCotto Salvare il turismo ?? - Gazzettino : #omicron 5, D'Amato: «Con i contagi in salita #mascherine al chiuso per salvare il turismo» - carseri : RT @MicheleAlbano16: Damato regione Lazio : subito mascherine al chiuso per salvare il turismo.dopo 3 dosi ancora non si vergognano a propi… - mludodc : RT @MicheleAlbano16: Damato regione Lazio : subito mascherine al chiuso per salvare il turismo.dopo 3 dosi ancora non si vergognano a propi… -