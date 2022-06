Salernitana Joao Pedro, i granata insistono: i dettagli (Di domenica 26 giugno 2022) L’attaccante del Cagliari, Joao Pedro, continua a rimanere un obiettivo concreto per la Salernitana che non lo vuole mollare La Salernitana non molla Joao Pedro. L’italo-brasiliano del Cagliari si è preso qualche giorno per riflettere sulla decisione e sull’offerta dei granata. Sul piatto ci sarebbe un ingaggio da 1.5 milioni a stagione. La Salernitana vuole lui in attacco soprattutto dopo aver salutato Djuric. Le prossime ore potrebbero essere decisive come riferito dal Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) L’attaccante del Cagliari,, continua a rimanere un obiettivo concreto per lache non lo vuole mollare Lanon molla. L’italo-brasiliano del Cagliari si è preso qualche giorno per riflettere sulla decisione e sull’offerta dei. Sul piatto ci sarebbe un ingaggio da 1.5 milioni a stagione. Lavuole lui in attacco soprattutto dopo aver salutato Djuric. Le prossime ore potrebbero essere decisive come riferito dal Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialUSS1919 ha trovato un accordo di massima per Joao #Pedro con il @CagliariCalcio - TuttoCagliari : Corsport - Intrigo Joao Pedro: l'Italo-brasiliano ha fatto la sua richiesta alla Salernitana e aspetta risposta di… - Cagliari_1920 : Salernitana o Torino: intanto spuntano le quote su Joao Pedro sotto la Mole #cagliaricalcio - Cagliari_1920 : Luca Esposito controcorrente: «Sembra fatta per Joao Pedro alla Salernitana. Iervolino decisivo» #cagliaricalcio… - CagliariNews24 : Joao Pedro Salernitana, i granata insistono e provano a chiudere l’affare: tutti i dettagli -