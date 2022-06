Russia: nei prossimi giorni viaggio Putin in Tagikistan e Turkmenistan (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. -(Adnkronos/Dpa) - Primo viaggio all'estero per il presidente russo Vladimir Putin dopo l'invasione dell'Ucraina: il leader del Cremlino avrebbe infatti programma una visita in Tagikistan e Turkmenistan nei prossimi giorni, anche se le date esatte del viaggio rimangono indefinite. Secondo quanto riferito domenica dalla televisione di stato russa Putin volerà prima in Tagikistan, paese alleato militarmente di Mosca, per colloqui con il presidente Emomali Rakhmon. In seguito Putin si recherà in Turkmenistan per partecipare a un vertice degli stati del Mar Caspio. L'incontro è previsto per mercoledì, ha detto il portavoce del governo Dmitry Peskov, citato dall'agenzia di stampa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. -(Adnkronos/Dpa) - Primoall'estero per il presidente russo Vladimirdopo l'invasione dell'Ucraina: il leader del Cremlino avrebbe infatti programma una visita innei, anche se le date esatte delrimangono indefinite. Secondo quanto riferito domenica dalla televisione di stato russavolerà prima in, paese alleato militarmente di Mosca, per colloqui con il presidente Emomali Rakhmon. In seguitosi recherà inper partecipare a un vertice degli stati del Mar Caspio. L'incontro è previsto per mercoledì, ha detto il portavoce del governo Dmitry Peskov, citato dall'agenzia di stampa ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Se il taglio della fornitura di gas dalla Russia continuerà, dalla prossima settimana l'Italia potrebbe alzare il l… - ilfoglio_it : Nei primi cinque mesi del 2022 i volumi di gas russo 'sono scesi in media sotto il 24 per cento rispetto al totale'… - Agenzia_Ansa : Se la riduzione delle forniture di gas dalla Russia dovesse permanere nei prossimi giorni, il Ministero della Trans… - SemperAdamantes : RT @VittorioFerram1: Questo aumenterà il prezzo dell'oro nei paesi dove non è possibile importare quello russo. La Russia venderà il Suo… - TV7Benevento : Russia: nei prossimi giorni viaggio Putin in Tagikistan e Turkmenistan - -