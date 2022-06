Rugby 7: Italia, a Lisbona arriva un terzo posto di lusso! (Di domenica 26 giugno 2022) Si è disputata la seconda, e ultima, giornata della prima tappa delle Rugby Europe Sevens Championship Series a Lisbona. E l’Italia di Andy Vilk, dopo l’ottima prestazione di ieri, ha chiuso la fase a gironi contro la Germania, prima di affrontare le finali. Ecco come è andata. Parte subito forte la Germania, ma la difesa Italiana impedisce ai tedeschi di schiacciare in meta alla prima opportunità. Insistono i leader del girone (3 vittorie su 3 nella prima giornata), difende bene l’Italia, ma dopo 4 minuti e mezzo di gioco un pallone perso dagli azzurri regala la chance a Fabian Heimpel di andare fino in fondo e Germania avanti 7-0. Azzurri che faticano a costruire azioni pericolose, Germania che resta nella metà campo Italiana e a temo scaduto arriva la seconda meta ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Si è disputata la seconda, e ultima, giornata della prima tappa delleEurope Sevens Championship Series a. E l’di Andy Vilk, dopo l’ottima prestazione di ieri, ha chiuso la fase a gironi contro la Germania, prima di affrontare le finali. Ecco come è andata. Parte subito forte la Germania, ma la difesana impedisce ai tedeschi di schiacciare in meta alla prima opportunità. Insistono i leader del girone (3 vittorie su 3 nella prima giornata), difende bene l’, ma dopo 4 minuti e mezzo di gioco un pallone perso dagli azzurri regala la chance a Fabian Heimpel di andare fino in fondo e Germania avanti 7-0. Azzurri che faticano a costruire azioni pericolose, Germania che resta nella metà campona e a temo scadutola seconda meta ...

