Ruben Olivera in giro per l’Italia dalla Juventus all’Aprilia

(Di domenica 26 giugno 2022) Nato a Montevideo – in Uruguay – il 4 Maggio 1983, ex centrocampista e attuale tecnico dell’Aprilia, si tratta di. Soprannominato El Pollo, l’ex calciatore ha girato diverse squadre e ha trovato nella sua seconda casa, tanto da rimanerci anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo., vestendo differenti maglie, come quelle di Fiorentina, Genoa, Latina, Lecce e Sampdoria. Da non dimenticare Ostia Mare e Brescia.: le stagioni in Italia Il suo viaggio in Italia comincia nella stagione 2002/2003 grazie alla chiamata della. In bianconero per due anni consecutivi non brilla come ci si aspetta, con appena sette presenze il primo anno e solo una il secondo. Dopo un ...