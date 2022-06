'Ronaldo offerto alla Roma' | 'Lukaku si allena per l'Inter' e 'Di Maria | 'pronto Juve?'' | le prime pagine di oggi 26 giugno

Pubblicità

Gazzetta_it : Cristiano Ronaldo riscopre la voglia d'Italia: è stato offerto alla Roma! - VoceGiallorossa : ?Non solo alla @OfficialASRoma, @Cristiano è stato offerto anche a @FCBayern, @ChelseaFC e @Inter #ASRoma… - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: '#Ronaldo offerto alla #Roma', '#Lukaku si allena per l'#Inter' e '#Di Maria: 'pronto #Juve?'': le prime pagine di oggi 26 gi… - corgiallorosso : Cristiano #Ronaldo riscopre la voglia d’Italia: è stato offerto alla #Roma - LALAZIOMIA : 'Ronaldo offerto alla Roma', 'Lukaku si allena per l'Inter' e 'Di Maria: 'pronto Juve?'': le prime pagine di oggi 2… -

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Secondo quanto riferito da The Athletic , Cristianoè statoal Chelsea . Il club londinese è alla ricerca del sostituto di Romelu Lukaku e dal canto suoè rimasto scottato dall'annata trascorsa a Old Trafford, culminata con la ...I muscoli che guizzano sotto la pelle, i tendini in evidenza a raccontare la forza del gesto, la falcata lunga di chi copre lo spazio e sa entrare nei sogni della gente. I 37 anni di Cristianoche, in vacanza si allena con la voglia di un teenager, sembrano essere innanzitutto una sfida con se stesso. La carta d'identità, in fondo, è un racconto indirizzabile in qualsiasi direzione. ... Cristiano Ronaldo torna in Italia È stato offerto alla Roma Un messaggio (“Inoltrato molte volte”) annuncia una presentazione in grande stile della Roma all’Olimpico nella giornata del 29 giugno. Chi sarà Cristiano Ronaldo con ogni probabilità lascerà il Man ...Il calciomercato non si ferma neanche di domenica e sebbene una grossa parte delle prime pagine dei quotidiani in edicola se la siano meritata i ragazzi del nuoto con le loro imprese ai Mondiali di Bu ...