Roma, si calano in gallerie sotterranee per rubare cavi telefonici: 3 uomini nei guai (Di domenica 26 giugno 2022) Gli agenti della Polizia di Stato del IX Distretto Esposizione, a seguito di approfondite indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti di 3 persone, gravemente indiziate dei reato di furto aggravato. L’indagine è iniziata in occasione di uno strano black out, svoltosi con modalità “a macchia di leopardo” ma per lo più concentrato nella zona dell’Eur, delle linee telefoniche. La stessa società che gestisce la rete, dopo aver ricevuto varie lamentele e segnalazioni, accortasi che c’erano state delle manomissioni all’interno di alcune gallerie, ha presentato una denuncia. I poliziotti hanno scoperto fin da subito che nelle gallerie ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 giugno 2022) Gli agenti della Polizia di Stato del IX Distretto Esposizione, a seguito di approfondite indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di, nei confronti di 3 persone, gravemente indiziate dei reato di furto aggravato. L’indagine è iniziata in occasione di uno strano black out, svoltosi con modalità “a macchia di leopardo” ma per lo più concentrato nella zona dell’Eur, delle linee telefoniche. La stessa società che gestisce la rete, dopo aver ricevuto varie lamentele e segnalazioni, accortasi che c’erano state delle manomissioni all’interno di alcune, ha presentato una denuncia. I poliziotti hanno scoperto fin da subito che nelle...

Pubblicità

mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Covid Lazio, 6.992 nuovi casi. Calano i ricoveri ordinari - SkyTG24 : Covid Lazio, 6.992 nuovi casi. Calano i ricoveri ordinari - pollogrini4 : Fa ridere il Sassuolo che se gli arriva una squadra tipo Juve, Inter ecc che gli chiede un giocatore, oltre a dargl… - Fabietto1504 : @lorepregliasco Basta cercare un po' più in provincia e i prezzi calano, altrimenti sarebbe meglio non venire per n… - SignorErnesto : @pellegrino_fra Chiuso mai. Più aria circola più calano le prob. Fate...come si dice a Roma, 'riscontro'. Corente insomma. -