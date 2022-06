Roma, no alla prima offerta della Juve per Zaniolo (Di domenica 26 giugno 2022) La Roma ha confermato di aver ricevuto in questi giorni un'offerta da 30 milioni più il cartellino di McKennie dalla Juventus per... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 giugno 2022) Laha confermato di aver ricevuto in questi giorni un'da 30 milioni più il cartellino di McKennie dntus per...

Pubblicità

Gazzetta_it : Cristiano Ronaldo riscopre la voglia d'Italia: è stato offerto alla Roma! - Gazzetta_it : Juve, l'operazione Zaniolo prende forma: ecco i baby talenti che potrebbero andare alla Roma - fattoquotidiano : #FabioPalotti, secondo la Procura di Roma, era “privo dei requisiti tecnici/professionali e non adeguatamente forma… - Frances12925037 : @FabrizioRomano @GettyImages Mourinho vuole Arthur che alla Juve al lordo costa 12. Semmai in prestito poi la Roma… - Frances12925037 : @romeoagresti @GoalItalia Mourinho vuole Arthur che alla Juve al lordo costa 12. Semmai in prestito poi la Roma dev… -